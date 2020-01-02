В Эстонии напомнили о территориальных претензиях к России

Спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас напомнил о территориальных претензиях к России. Об этом сообщила "Газета.ru".

По его словам, заключенный между Советской Россией и Эстонской республикой Тартуский мирный договор 1920 года "все еще в реестре действующих договоров ООН". "После восстановления независимости все государства признали нас правопреемником Эстонской республики во всех ее проявлениях, включая государственную границу", – подчеркнул Пыллуаас.

В Москве утверждают, что после вхождения Эстонии в состав СССР в 1940 году территориальные споры были разрешены, а Тартуский договор утратил силу.

В 2005 году Россия и Эстония согласовали границу после 10 лет переговоров. Утвердив пограничный договор, эстонские депутаты включили в его преамбулу упоминание Тартуского мира. После этого Москва отозвала свою подпись.

В конце 2012 года переговоры возобновились, спустя год с небольшим министры иностранных дел двух стран подписали договор. После этого документы отправили на ратификацию в парламенты, там они и лежат пока без движения.

"У Эстонии нет территориальных претензий к России. Мы не хотим ни одного квадратного метра российской территории. Мы лишь хотим, чтобы наши вернулись", – пояснял ранее эстонский спикер. Он также обвинил Москву в "аннексии 5% эстонской земли".

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