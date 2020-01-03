В Киеве прошел следственный эксперимент по делу убийства Шеремета

Киевские правоохранители провели следственный эксперимент по делу убийства журналиста Павла Шеремета, пишет hromadske.

Мероприятия прошли на улицах Ивана Франка, Вячеслава Липинского и Бульварно-Кудрявской. Участвовала в них только одна подозреваемая – Юлия Кузьменко.

Целью эксперимента было сравнить походку Кузьменко с походкой женщины, которая попала на камеру видеонаблюдения в ночь перед убийством Шеремета.

Адвокат Кузьменко Владислав Добош сообщил, что эксперимент еще не завершен – завтра в органах должны еще все оформить и отправить на экспертизу.

Также он добавил, что его об этом мероприятии известили лишь за час до его проведения. Добош будет ходатайствовать о повторном эксперименте. поскольку этот провели без второго подозреваемого, котрый был на видео – Андрея Антоненко.

Кроме всего прочего, Добош потребовал у правохранителей видеоматериалы из дела Шеремета. В связи с этим начало эксперимента и задержалось. В результате, адвокат Кузьменко стал единственным из всей защиты, кто получил видео.

Адвокатов других подозреваемых – Яны Дугарь и Андрея Антоненко – также известили об эксперименте, но они не участвовали в следственных мероприятиях.

Как ранее сообщал Фокус:

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

После этого, рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко сообщил, что именно его подозревают организации преступной группы, которая совершила убийство журналиста.

Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.