Прокуроры из "группы Рябошапки" не получили должности в Офисе генпрокурора

Прокуроры из т.н. "новой группы", которые присоединились к делу экс-"беркутовцев" по настоянию генпрокурора Руслана Рябошапки, не получили админдолжности в новом ОГПУ.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Вчера СМИ писали, что 2 января в ОГПУ якобы должен был получить должность старший из "группы Рябошапки" – Сергей Куцый. Именно он просил суд отпустить бывших "беркутов".

Его кандидатуру якобы рассматривали на место начальника департамента прокуроров по делам Евромайдана.

Тем не менее, в опубликованном списке кандидатов, которые прошли собеседование и получили работу в ОГПУ, имени Куцого нет. Нет в этом списке и двух других прокуроров, присланных Рябошапкой – Александра Шевеленко и Дениса Субботина.

Интересно и то, что указанные фамилии отстуствуют также в списке лиц, которым отказали по результатам собеседования.

Все должности, которые каким-либо образом связаны с расследованием дел Майдана, получили другие лица. Среди них – и прокуроры, ранее занимавшиеся делом "беркутов" – Игорь Земсков, Денис Иванов и Янис Симонов.

Примечательно, что на днях родственники погибших на Майдане обратились к генпрокурору Рябошапке с требованием не давать должность прокурору Куцому, который просил суд отпустить экс-"беркутовцев".

Как ранее сообщал Фокус:

28 декабря Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи троих экс-"брекутовцев". Решение вынесла коллегия судей во главе с Маргаритой Васильевой.

Так, под личное обязательство вышли Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин.