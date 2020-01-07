Пристайко признал: успехов по деоккупации Донбасса не так и много

В целом у новой украинской власти не особо много успехов по деоккупации Донбасса, хотя то, что уже сделано – шаги для облегчения переговоров.

Об этом в интервью немецкой газете Bild рассказал глава МИД Вадим Пристайко.

Так, на вопрос журналиста, почему за 7 месяцев на Донбассе не было "деоккупировано" ни одного квадратного метра, Пристайко ответил: "Вы правы, если мы посмотрим на общую ситуацию с оккупацией, то успехов не так и много".

В то же время, министр напомнил, что в рамках обмена пленными в Украину вернулись почти 100 человек. И это у президента Владимира Зеленского рассматривают как "шаги для облегчения переговоров" с РФ.

Хотя о доверии России все же говорить не стоит. "Мы знаем, кто на нас нападает каждый день и ранит наших солдат. Мы знаем, кто оккупировал Крым и Донбасс. О каком доверии можно говорить?", – задается вопросом Пристайко.

Отвечая на вопрос о выборах на Донбассе, глава МИД также отметил, что согласие закрепить "формулу Штайнмайера" в законодательстве Украины не означает их автоматическое проведение.

Даже более того, если в 2020 году выборы не состоятся, или же если разведение сил затянется, украинская сторона будет искать альтернативу Минску.

"Это может быть миротворческая миссия. Но это не будет значить выход из Минского процесса", – добавил Пристайко.

Как ранее сообщал Фокус:

29 декабря состоялся первый с 2017 года большой обмен пленными между Украиной и боевиками. Домой вернулись 76 украинцев (12 военных и 64 гражданских), еще пять участников обмена решили остаться в ОРДЛО со своими семьями.

Двоих освобожденных из плена военных доставили в Главный военный госпиталь в Киеве. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

64 гражданских, освобожденных в рамках обмена пленными, сразу госпитализировали в "Феофанию".