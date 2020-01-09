Телеканал "НАШ" оштрафовали за интервью Гордона с Азаровым

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение оштрафовать ООО "Наша Прага" (логотип "Макси-ТВ") на 105,6 тыс. гривен за интервью с экс-премьер-министром Украины Николаем Азаровым в эфире передачи "Гордон".

Об этом говорится на сайте ведомства.

Согласно сообщению регулятора, интервью с Азаровым транслировалось 5 октября 2019 года в эфире телеканала "НАШ".

"Гость программы в своих высказываниях о событиях Революции Достоинства, вооруженной агрессии на востоке государства и аннексии Крыма неоднократно использовал формулировки, являющиеся попыткой фальсифицировать исторические события, подменить понятия, определенные в нормативно-правовых актах", - сказано на сайте Нацсовета.

В Нацсовете считают, что формулировки, озвученные Азаровым, являются распространением необъективной информации, подвергающей сомнению легитимность органов государственной власти Украины, а также содержат откровенное неаргументированное обвинение представителей власти в действиях, которые преследуются законом.

Члены совета также решили, что высказывания Азарова о войне на Донбассе являются "прямым продолжением линии российской пропаганды".

В Нацсовете утверждают, что ведущий программы Дмитрий Гордон не пытался изменить риторику гостя, и вся передача содержала только одну точку зрения.

Представитель канала во время заседания Нацсовета пытался доказать, что высказывания Азарова были оценочным суждением, но этот аргумент не был услышан. Нацсовет признала, что "НАШ" нарушил законодательство, вынес ему предупреждение и выписал штраф в размере 25% от лицензионного сбора – 105 625 гривен и 50 копеек.

Кроме того, Нацсовет назначил внеочередную проверку ООО "ТРК Новые коммуникации" (телеканал ZIK) и ООО "ТРК 112-ТВ" (телеканала "112 Украина") из-за признаков разжигания вражды.

Проверка телеканала ZIK связана с телепередачей "Каждый из нас президент", которая транслировалась 26 ноября 2019 года в 18:00. Основанием для внеочередной проверки спутникового канала "112 Украина" стали результаты мониторинга эфира за август-декабрь.

Как ранее сообщал Фокус:

В октябре Окружной административный суд Киева отказался приостановить решение Национального совета по вопросам телерадиовещания, который отказался продлевать лицензии пяти компаниям, вещающим под логотипом "112 Украина".

В ноябре Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne в связи с высказываниями, имеющими признаки разжигания вражды.