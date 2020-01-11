Иран думает отправить "черные ящики" украинского боинга во Францию

Записи с бортового самописца боинга МАУ потерпевшего крушение возле Тегерана будут отправлены для расшифровки во Францию. Об этом сообщил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, передает Shahraranews.

По его словам, Иран сначала попросил Канаду, Францию ​​и США доставить свое программное и аппаратное обеспечение для расшифровки черного ящика, однако получил отказ. Тогда в ходе переговоров со странами, чьи граждане погибли в авиакатастрофе, было принято решение отправить самописцы в "авторитетную и беспристрастную лабораторию" во Франции.

При этом, Резайефар отметил, что соответствующее решение было принято еще до признания Генштабом Ирана вины в крушении самолета, и теперь необходимо окончательно определить, есть ли необходимость в отправке "черных ящиков" во Францию.

Как ранее сообщал Фокус:

10 января иранские власти выразили согласие на иностранное участие в расследовании крушения украинского Boeing 737.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на "ряд источников", в т.ч. и канадскую разведку, заявил, что самолет МАУ был сбит в Иране ракетой "земля-воздух". Причем это было непреднамеренно.

Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.

Извинения от имени всей страны уже принес и президент Ирана Хасан Рухани. Авиакатастрофу он назвал "ужасной ошибкой".