Оператор ПВО принял украинский самолет за крылатую ракету, – глава ВКС Ирана

Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что КСИР берет на себя полную ответственность за катастрофу украинского самолета. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

"Мы несем полную ответственность за это, и какое бы решение не приняли власти, мы подчинимся ему", - заявил Хаджизаде в ходе пресс-конференции после сообщения о причинах авиакатастрофы.

Он заявил, что накануне трагедии в связи с эскалацией конфликта с США все оборонительные системы были приведены в полную готовность и иранские военные ожидали удара американских крылатых ракет.

В момент вылета боинга МАУ из аэропорта оператор ПВО принял его за крылатую ракету. Он должен был созвониться с начальством для принятия решения, но из-за помех он не смог с ним связаться".

"В этой ситуации у него был шанс принять решение в течение 5 секунд. К сожалению, он принял неверное решение, ракета была выпущена, самолет сбит", - отметил Хаджизаде.

Как ранее сообщал Фокус:

9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на "ряд источников", в т.ч. и канадскую разведку, заявил, что самолет МАУ был сбит в Иране ракетой "земля-воздух". Причем это было непреднамеренно.

Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.

Извинения от имени всей страны уже принес и президент Ирана Хасан Рухани. Авиакатастрофу он назвал "ужасной ошибкой".