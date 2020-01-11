Зеленский в трех словах о работе по боингу: Профессионально, оперативно, преданно

Президент Владимир Зеленский высоко оценил действия украинской стороны по расследованию крушения боинга в Иране.

Об этом он заявил у себя в Facebook.

"Высокая профессиональность, оперативность, преданность. В страшной трагедии Украина показала, что у нее есть на кого положиться. И оперштаб при СНБО и комиссия в Иране работали круглосуточно и тщательно", – пишет президент.

По словам Зеленского, украинская сторона продолжит работу – необходимо закончить юридическую часть расследования.

Отдельно глава Украины отметил, что Иран "предоставлял всю необходимую информацию" украинским экспертам, хотя еще вчера СМИ писали, якобы Иран не предоставил Украине ни одного доказательства крушения боинга по техническим причинам.

Также украинским специалистам до официального признания Ираном "случайного" поражения самолета ракетой не показывали кабину авиалайнера и пассажирские кресла.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.

Извинения от имени всей страны уже принес и президент Ирана Хасан Рухани. Авиакатастрофу он назвал "ужасной ошибкой".

Президент Владимир Зеленския заявил, что будет настаивать на полном признании вины и ждет от Ирана привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплаты компенсаций и официальных извинений по дипломатическим каналам.