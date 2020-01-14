Игра с землей. Три инициативы Зеленского, которые могут вывести людей на улицу

Директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко уверен: "Протесты граждан будут формой реакции на контроверсионные реформы, которые влияют на социальное состояние отдельных групп населения". Эксперт говорит, поводов для выхода людей на улицы в 2020-м будет достаточно, но спрогнозировать последствия – невозможно. "Украина – страна непредвиденной политики. У нас Майданы начинались тогда, когда ожидания активности были невысокими. И наоборот, когда социологи фиксировали высокий уровень протестной активности, люди были пассивны", – поясняет он.

Земля раздора

В ближайшие недели народные депутаты могут проголосовать за скандальный законопроект о рынке земли (№2278-10). К скорейшему решению вопроса подталкивает лично президент Владимир Зеленский.

Напомним, в первом чтении депутаты поддержали документ 13 ноября. После аграрный комитет работал над правками. Всего таких было более трех тысяч. Их депутаты рассмотрели еще до нового года в авральном режиме. А уже 3 января 2020-го текст обновленного документа появился на сайте Верховной Рады. К нему – пояснительная записка на 3652 страницах.

Согласно внесенным изменениям, покупать земли сельскохозяйственного назначения смогут только граждане Украины, государство, громады и украинские компании, иностранцы – только после одобрения спецпорядка на референдуме. А вот банки и кредитные учреждения получат право собственности на землю как залог, но должны будут продать участки с аукциона не позднее, чем через два года.

Для старта земельной реформы у президента в стенах парламента формально есть большинство, но голосование в первом чтении показало, что не все "слуги" согласны его поддерживать. В частности, протестовали мажоритарщики. Одно из их замечаний – размер участков, которые могут быть сосредоточены в одних руках – в Офисе президента хотели предложить 20 и даже 50 тысяч гектаров. Но в окончательной версии фигурирует цифра 10 тыс.

Каким будет финальный текст документа и кто скажет ему "да" – спрогнозировать сложно, все зависит от того, какие правки поддержат депутаты в сессионном зале. А учитывая настроения отдельных фракций, очевидно, легкой работы не будет. Скорее всего, мы станем свидетелями новых акций по блокированию трибуны и закулисных торгов. Не будет молчать и свезенная заинтересованными сторонами улица.

"Пока депутаты рассматривают документ, акции будут проходить вокруг органов центральной власти, а после напряженность распространится в регионы и будет связана с перераспределением земельных ресурсов", – считает Владимир Фесенко.

При этом представитель Ассоциации свободных землевладельцев Дмитрий Ливч уверен, что большинство мифов о рынке земли возникает по причине слабой коммуникации между властью и обществом, в том числе и аграриями.

Трудовые обязательства

9 января Верховная Рада опубликовала проект законопроекта "О труде" инициированный Кабмином. И который должен заменить "Кодекс законов о труде", принятый еще в 1971 году.

Изменения могут коснуться продолжительности трудового дня, трудовых книжек и "трудовых отношений". В частности, будет прописан новый порядок обязательного заключения письменного договора, урегулированы гибкие формы организации труда, надомной, дистанционной работы, выплат денежной компенсации. Исчезнут и трудовые книжки – их не отменят, но всю информацию переведут в электронный реестр.

Эксперты отмечают плюсы и минусы правительственных инициатив.

С одной стороны – документ несколько ограничивает права наемного работника: предусматривает упрощение процедуры увольнения. К примеру, ныне сотрудника можно сократить, только если он проболел четыре месяца подряд. Новые правила дают возможность разрывать трудовые отношения, если работник провел на "больничном" 150 дней за год в разное время.

С другой – вводятся новые способы защиты и гарантий. Например, определяется четкая компенсация при увольнении, которая чаще всего будет достигать размера двухмесячной зарплаты при досрочном разрыве трудовых отношений (это будет касаться проработавших на одной работе от 6 месяцев до 5 лет).

Может быть введено наказание за буллинг. Если работодатель позволяет себе унижать и давить на сотрудника, тот будет иметь право на материальное возмещение.

А вот ожидавшегося трудящимися пункта об увеличении продолжительности ежегодного оплаченного отпуска с 24 до 28 дней – нет. Зато за "за свой счет" можно будет просить не 15, а 30 дней.

Уже очевидно, что против законопроекта выступят профсоюзы. Там считают, что проект закона о труде лишает работников правовой защиты, а профсоюзов – способности их защищать. Мол, можно будет не только увольнять работника по упрощенной процедуре, но и переводить его на другую должность без предварительного согласия. А еще пользоваться нормой о внеурочной работе постоянно.

"Профсоюзы уже готовы к протестам, – уверен политолог Виталий Кулик. – Всеукраинскую забастовку они вряд ли смогут организовать, но то, что будут выводить людей на улицу – факт. Эти акции не будут контролироваться исключительно профсоюзами и политическими силами, найдутся те, кто выйдет за идею".

Казино в законе

Еще одним скандальным законом окажется документ, регулирующий порядок проведения и организации азартных игр.

Владимир Зеленский, еще как кандидат в президенты, говорил, что готов создать в стране аналог американского Лас-Вегаса, где будут легализованы проституция и игорный бизнес. После же избрания уточнял: "Мы легализуем азартные игры в пятизвездочных отелях", а вскоре потребовал от парламента разобраться в вопросе до первого декабря.

Но "разобраться" не получилось даже до конца года. Осенью правительство подготовило законопроект "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр" (№2285). После в парламенте зарегистрировали еще восемь альтернативных документов. Все они предлагали легализовать азартные игры и размещать игровые автоматы, а также открывать казино.

Отдельно стоит отметить проект нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского, который депутаты провалили во время первого чтения 19 декабря – нашлось лишь 213 голосов "за". Законопроект отправлен на доработку.

Такой работой депутатов был недоволен и президент, и премьер.

"Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы. Думай...те", – написал в фейсбуке Зеленский. В этот же день, 20 декабря, Кабмин инициировал рейды по всем лотерейным заведениям, а фактически – игровым салонам под прикрытием, и закрытие более пяти тысяч точек.

При этом большинство украинцев выступают против легализации игорного бизнеса. Согласно опросу Киевского международного института социологии, 52% респондентов оценивают такую инициативу президента негативно, а 35% – позитивно.

Политолог Александр Леонов уверен: игорный бизнес нужно выводить из тени, но вопрос требует разъяснительной работы для населения, чтобы избежать сопротивления. Например, более активно пояснять, какие ограничения будут действовать, и куда пойдут полученные средства от работы казино – на социальные проекты и в пенсионный фонд.

При этом Леонов замечает, после запрета 2009 года игровой бизнес не перестал существовать, он ушел в тень – прибыль получают те, кто его "крышует". "Очевидно, эти люди будут противодействовать легализации игорного бизнеса и расшатывать настроения в обществе", – поясняет он.

Ныне же депутаты пропрезидентской фракции настойчивы в своем желании легализировать казино. 2 января 2020-го Дарья Володина, которую причисляют к группе Игоря Коломойского, внесла в парламент новый законопроект об игорном бизнесе – №2285-10. Ее документ предлагает открывать казино только в гостиницах уровня пять звезд, продавать лицензии за 660 миллионов гривен и не допускать к игре лиц младше 21 года.