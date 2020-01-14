Противники аграрной реформы под Радой расходятся, но дороги еще перекрывают
Митинг противников аграрной реформы под Верховной Радой завершился. Протестующие расходятся. Об этом сообщает корреспондент Фокуса.
Сейчас возле здания находятся около 20 противников продажи сельхоз земли.
В то же время другие группы протестующих продолжают блокировать движение в трех точках – по ул. Лютеранской, Институтской и Грушевского.
Они постоянно ходят по пешеходным переходам, не пропуская транспорт.
Напомним, что сегодня под Верховной Радой также митингуют охотники, выступающие против законопроекта №2232, который запрещает притравку охотничьих собак и отстрел диких кошек и собак.
Как ранее сообщал Фокус:
- 13 ноября Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект об открытии рынка земли.
- Накануне голосования президент Зеленский заявил, что между первым и вторым чтением в проект будут внесены поправки, согласно которым право покупать с/х землю смогут только украинцы.
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3 января министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил, что законопроект о рынке земли готов к рассмотрению во втором чтении украинским парламентом. В законопроекте появилась норма о продаже земли иностранцам только после референдума, а также о праве покупать землю только украинскими гражданами или юридическими лицами, основанными гражданами Украины. Устанавливается ограничение на право владеть землей в 10 тысяч гектаров в одни руки.