"Земельная" реформа может заблокировать Раду на несколько месяцев, – Арахамия

На этой пленарной неделе Верховная Рада не будет рассматривать законопроект №2178-10 по рынку земли.

Об этом в кулуарах парламента сообщил замглавы фракции "СН" Александр Корниенко, пишет Интерфакс-Украина.

"Не думаю, что на этой неделе будет. Вы же видите, что наших коллег по парламенту беспокоит процедура, меморандум, какие-то еще там нюансы", – говорит Корниенко.

Глава "Слуги народа" Давид Арахамия, в свою очередь, добавил, что перед рассмотрением проекта по земле, нужно проголосовать все остальные важные законопроекты.

По его словам, "земельная реформа" может заблокировать Раду на несколько месяцев.

"Учитывая то, что есть риски, что может быть заблокирована Рада на несколько месяцев, мы хотим проголосовать все важные законопроекты, которые с прошлого года еще остались во втором чтении, и потом уже выйти на землю", – говорит он.

Как ранее сообщал Фокус:

13 ноября Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект об открытии рынка земли.

Накануне голосования президент Зеленский заявил, что между первым и вторым чтением в проект будут внесены поправки, согласно которым право покупать с/х землю смогут только украинцы.