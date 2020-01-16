Плод "зрелых раздумий": Макрон рассказал, почему решил изменить отношение к Путину

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал, почему не стал дожидаться разрешения конфликта на Донбассе, когда решил пойти на сближение с Россией. Об этом сообщило RFI.

В ответ на вопрос, какое событие заставило его изменить отношение к Владимиру Путину и начать проводить активную политику по "сближению с Россией", президент Франции ответил: "Это было плодом долгих раздумий. Я не сказал бы, что это было особое событие среди прочих. Это было созревшее решение, историческая и стратегическая убежденность"..

На вопрос, как президент Франции собирается строить с Россией, которая ведет военные действия со своими соседями, "архитектуру общей европейской безопасности", Макрон ответил: "Россия захватила Украину, и мы приняли меры. Мы на пути решения замороженных конфликтов. Но если ждать решения всех замороженных конфликтов для того, чтобы начать двигаться вперед, то можно ждать долго".

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