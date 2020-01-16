ЦИК зарегистрировала нардепом основателя конкурса красоты "СтудМисс Украины"

Политика
Александр Санченко пополнит фракцию "Слуги народа" вместо Ирины Венедиктовой

ЦИК зарегистрировала Александра Санченко народным депутатом от "Слуги народа".

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Он займет место возглавившей пост директора Госбюро расследований Ирины Венедиктовой.

"Следовательно, Комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе, Санченко Александра Владимировича, 1988 года рождения, проживает в городе Киеве, беспартийного, включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под №137", – сказано в сообщении.

Санченко занимает должность директора по правительственным отношениям и корпоративной социальной ответственности масштабного музыкального фестиваля "Atlas Weekend".

Он является основателем конкурса красоты "СтудМисс Украины".

Кроме того он является основателем компании "Мейн-Стрим" и общественной организации "Биржа молодежных проектов".

14 января Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Ирины Венедиктовой в связи с тем, что она временно исполняет обязанности директора ГБР. 

Как ранее сообщал Фокус: