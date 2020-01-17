Пристайко о заявлениях Парнаса об Украине: Не верю ни одному его слову

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал громкие заявления Льва Парнаса об ультиматуме президенту Украины Владимиру Зеленскому о приостановлении военной помощи США по требованию Трампа.

Об этом он сказал в программе американской журналистки Кристиан Аманпур на телеканале CNN.

" Честно говоря, я никогда не беседовал с ним лично (Львом Парнасом), но я не верю ни единому его слову, и тем вещам, которые он сейчас озвучивает", – заявил глава МИД.

"Этот господин сам пытается избежать криминального наказания, у меня нет веры в его слова, и снова-таки, я предельно устал от постоянных вопросов относительно роли Украины в этом деле об импичменте Президента США", – добавил он.

По словам Пристайко, в США есть люди, которые пытаются поднять свою политическую значимость, а Парнас пытается "спасти свое дело" (Парнас он находится под следствием по обвинению в финансовых нарушениях во время избирательной кампании 2016 года).

Глава МИД подчеркнул, что Украину устраивают официальные каналы коммуникации с США, и в Украине всегда рады иметь двухпартийную поддержку.

"Что мы истинно пытаемся донести американцам, так это то, что мы предельно счастливы иметь поддержку сразу от двух партий. И мы были бы рады, если бы она сохранилась", – сказал Вадим Пристайко.

Он также отметил, что предоставление военной помощи Украине пересматривается США раз в полгода.

"Мы знаем, что такая помощь иногда пересматривается в зависимости от того, как Украина выполняет взятые на себя обязательства. Иногда она урезается, иногда возрастает, что конкретно на сей раз мы ожидаем. К примеру, в конце года мы получили куда больше, чем ожидали", – пояснил он.

Пристайко заявил, что со стороны администрации США на Украину не оказывалось давления и выразил готовность у сотрудничеству по всем вопросам.

"Я присутствовал при всех встречах и разговорах президентов Трампа и Зеленского. И ни разу не слышал, чтобы президент США просил нас оказать какую-то услугу. Мы передали сигнал: мы не собираемся вмешиваться по каким-то политическим соображениям в дела иностранной государства. Мы сказали президенту Трампу: если у вас есть какая-то информация, передайте ее через официальные каналы. У вас есть генеральный прокурор, у нас он тоже есть. Давайте дадим им переговорить и скооперироваться. Если есть что расследовать, давайте расследовать", – сказал министр иностранных дел Украины.

Как ранее сообщал Фокус:

9 октября в США были задержаны два бизнесмена советского происхождения, которые помогали личному адвокату президента США Рудольфу Джулиани в политическом давлении на Украину. Речь идет о Леве Парнасе и Игоре Фурмане. Бизнесмены были взяты под стражу в Нью-Йорке.