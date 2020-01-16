По словам американского бизнесмена, Трамп был зол на Зеленского

Близкий к адвокату президента США Руди Джулиани американский бизнесмен украинского происхождения Лев Парнас заявил, что Дональд Трамп планировал встретиться с Владимиром Зеленским в Польше, на мероприятиях, посвященных годовщине начала Второй мировой войны в сентябре прошлого года, однако не сделал этого потому, что Киев не заявил о начале расследования против экс-вице-президента США Джо Байдена.

Об этом он сообщил в интервью американскому телеканалу MSNBC.

"Президент Трамп должен был лично встретиться с Зеленским в Польше. Однако он использовал ураган как оправдание (для того чтобы не лететь в Варшаву). Но это было не из-за урагана, а потому, что он был зол на то, что Зеленский все еще не сделал ни одной попытки и не приложил усилий для того, чтобы сделать объявление (о расследовании в отношении Байдена) перед встречей с ним (Трампом)", – рассказал Парнас.

На вопрос журналистов о том, почему он считает, что это было оправдание, Панас ответил, что узнал об этом из разговоров с Джулиани.

"Я говорил с Руди, он говорил со мной, мы обсуждали эту тему каждый день", – сказал Парнас.

По его словам Трамп отправил в Польшу вместо себя вице-президента Пенса, поручив ему прямо сказать президенту Украины о необходимости сделать заявление о начале расследования "дела Байдена".

Когда у него спросили, должен ли Пенс был сказать Зеленскому, что Украина не получит военной помощи от США, в случае отказа расследовать дело, Парнас ответил, что этого точно не знает.

"Решение приостановить военную помощь Украине, я думаю, было реакцией президента на то, что заявление о расследовании "дела Байдена" не было сделано после многих попыток добиться этого, и после многих сделанных обещаний", – сказал Парнас.

Он добавил, что бывший советник президента по вопросам безопасности Джон Болтон был в курсе происходящего и у него есть, что сказать.

"Он (Болтон) является ключевым свидетелем", – сказал Парнас.

Он также сообщил, что у Болтона и Джулиани были напряженные отношения и они расходились по многим вопросам внешней политики.

Как ранее сообщал Фокус:

Палата представителей Конгресса США проголосовала за передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа в Сенат.

9 октября в США были задержаны два бизнесмена советского происхождения, которые помогали личному адвокату президента США Рудольфу Джулиани в политическом давлении на Украину. Речь идет о Леве Парнасе и Игоре Фурмане. Бизнесмены были взяты под стражу в Нью-Йорке.

Лев Парнас заявил, что президент США был в курсе попыток оказать давление на Украину с целью инициировать начало расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.