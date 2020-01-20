Зеленский считает, что Путин понимает его позицию

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что президент России Владимир Путин понимает его позицию о том, что Украина является независимой страной.

Об этом украинский президент рассказал в интервью Times of Israel.

"Я не знаю, о чем он (Путин – ред.) думает. Он не сказал мне. Я думаю, он понимает мое отношение: Украина – независимая страна. Мы великая страна, крупнейшая в Европе. Я думаю, что он понимает. Что он думает об этом? Это в его голове", – заявил Зеленский, комментируя вопрос, считает Путин по-прежнему, как он говорил, что "Украина – не страна".

По словам Зеленского, с президентом России у него начался диалог, было несколько телефонных звонков, произошла встреча в Нормандском формате.

"Мы создали формат для нашего диалога, который привел к некоторым "чувствительным" решениям. Мы вернули наших пленных, наши корабли. После трех лет без встреч нам удалось договориться о Нормандском формате. После этого произошел второй обмен пленным – самый большой подобный обмен", – говорит он.

Он отметил, что хотел бы, чтобы процесс урегулирования продвигался гораздо быстрее, но есть очень сложные вопросы: "Я вижу прогресс, так как количество обстрелов значительно сократилось. Но это все еще имеет место".

Как ранее сообщал Фокус:

В разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель Зеленский заявил, что украинская сторона определила список трех дополнительных участков разведения сил и средств на Донбассе.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что завершения обмена по формуле "всех на всех" продолжится на следующей встрече нормандской четверки.