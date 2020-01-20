Голос фигуранта "пленок Трубы" послушают международные эксперты, – адвокат Порошенко

Голос одного из начальников ГБР – Олега Корецкого – отправят на фоноскопическую экспертизу.

Об этом в своем блоге на УП пишет адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань.

Головань также утверждает, что голос Корецкого присутствует на т.н. "пленках Трубы".

"Сегодня с заявления Корецкого одному из телеканалов получен качественный образец его голоса, который будет использован при международной экспертизе", – добавил адвокат Порошенко.

Среди прочего, Корецкий якобы обсуждал с бывшим директором ГБР Романом Трубой наиболее перспективное дело против Порошенко и ходил в ОП по делу Высшего совета правосудия.

21 сентября в рабочем кабинете директора Госбюро расследований Романа Трубы нашли аппаратуру для прослушивания, которая была вмонтирована в вентиляционную систему.

Спустя два месяца на канале "Трубу прорвало" наизвестные выложили аудизаписи с голосом, похожим на голос Трубы. В постах утверждается, что Труба обсуждал в т.ч. с главой ОП Андреем Богданом дела по пятому президенту Петру Порошенко.

Кроме того, на канале выложены записи разговоров Трубы о закрытии дела некачественных спальников в ВСУ, остановке обысков на предприятиях бизнесмена Константина Жеваго, пленках судьи Павла Вовка и деле против бывшей главы Минздрава Ульяны Супрун.

Сам директор ГБР Роман Труба сразу же заявил, что аудиозаписи – "фейк и провокация", которые он не будет комментировать.

"Они меня не сломали. Я знал, что они возможны еще намного раньше. Я не буду комментировать никаких фейков и провокаций. Подавать в отставку не буду", – заявил он.

Как ранее сообщал Фокус:

В середине декабря тогда еще Генпрокуратура открыла дело против Трубы по ст.343 УК (вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов) и ст.387 УК (разглашение данных досудебного следствия).