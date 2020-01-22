Новый трудовой кодекс защитит работников от необоснованного увольнения, – Милованов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что законопроект о труде будет предоставлять работникам больше защиты от необоснованных увольнений работодателями, чем действующее трудовое законодательство.

Об этом Милованов написал в Facebook.

По его словам, сейчас работодатель может уволить сотрудника без необходимости объяснять основания увольнения.

По словам Милованова, такие сокращения маскируют под реорганизацию, при этом не выплачивая выходное пособие работникам в большинстве случаев.

"Предлагаем работодателям быть предсказуемыми и последовательными в отношениях с работниками. Причинами для увольнения по инициативе работодателя могут быть основания, прописанные в трудовом договоре, который подписывает работник и работодатель при оформлении трудовых отношений. Никаких выдумок и манипуляций в процессе работы", – сообщил министр.

По его мнению, в действующем КЗоТ причины для увольнения по желанию работодателя слишком объемные, а материальную компенсацию платят недостаточную.

Новый законопроект, говорит Милованов, предлагает сделать материальную компенсацию обязательной и запретить фиктивные преобразования предприятий с целью сокращения штата.

По ст. 35 нового проекта закона, работодатель имеет право по собственной инициативе расторгнуть трудовой договор с работником. При этом, об увольнении должен сообщить заблаговременно: от 90 до 15 дней в зависимости от стажа сроком минимум полгода и максимум свыше 10 лет.

Ранее Милованов рассказывал, что в новом Трудовом кодексе пропишут более гибкую форму трудовых отношений: будет и аутсорсинг, и аутстаффинг.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (фракция "Слуга народа") в сентябре анонсировала в скором времени внесение в парламент "очень либерального" проекта нового Трудового кодекса.