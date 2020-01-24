В ГБР объяснили, почему не пустили к себе депутатов от "ЕС"

В ГБР расценили попытку нардепов от "ЕС" пройти в здание ведомства вместе с пятым президентом Петром Порошенко как вмешательство в свою работу.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госбюро расследований.

"ГБР – это государственный правоохранительный орган. В соответствии с ч.2 ст.4 закона о ГБР, запрещается вмешательство других органов, должностных и служебных лиц в работу ведомства", – говорится в заявлении.

Сегодня вместе с Порошенко на допрос пришла группа депутатов от фракции "Евросолидарности". Под стенами ГБР присутствовали Ирина Геращенко, Артур Герасимов, Николай Княжицкий, Владимир Арьев, Нина Южанина и другие.

Депутаты говорили о ст.17 закона о статусе народного депутата, который предусматривает право нардепа беспрепятственно проходить на территорию госучреждений, предприятий и организаций.

Нардеп Ростилав Павленко также добавил, что такого же мнения придерживается и КСУ, который четко определил, что "никакие преграды" не могут быть препятствием для прохождения депутата в госучреждение.

Как ранее сообщал Фокус:

18 января ГБР на своем сайте, в Facebook и YouTube разместило сообщения о вызове Порошенко на допросы 21 и 24 января.

В ведомстве отметили, что экс-президент проигнорировал допросы 16 и 17 января, и в случае неявки без уважительных причин к следователю кнему может быть применен принудительный привод.

20 января адвокат сообщил, что Порошенко сам пришел в ГБР за повестками, поскольку ранее их не получал. Ему вручили повестки на допрос по Минским соглашениям (на 24 января), по делу моряков (на 31 января) и по судебной реформе (на 11 февраля).