Подозреваемой в убийстве Шеремета смягчили меру пресечения

Печерский райсуд Киева смягчил меру пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь.

Ранее Дугарь находилась под круглосуточным домашним арестом, теперь же ее отправили только под ночной домашний арест.

Также подозреваемая должна сдать паспорта и носить электронное средство контроля.

Адвокаты также говорят, что попытаются добиться, чтобы их подзащитная сдала сессию, "закрыть" которую у нее по объективным причинам ранее не было возможности.

Прокуроры, со своей стороны, настаивали на том, что Дугарь может скрыться, ведь у нее есть муж – гражданин Ирака.

Как ранее сообщал Фокус:

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

После этого, рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко сообщил, что именно его подозревают организации преступной группы, которая совершила убийство журналиста.

Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.