После ухода Трубы линия поведения ГБР не изменилась, – адвокат Порошенко

После увольнения Романа Трубы и назначения Ирины Венедиктовой линия поведения Госбюро расследований не изменилась.

Об этом заявил адвокат пятого президента Петра Порошенко Илья Новиков.

"Все в силе. Те установки, которые были озвучены на пленках летом, сейчас – в январе 2020 года – остаются без изменений. И тот, кто считает, что новое руководство что-то поменяло, ошибается", – заявил Новиков.

Также адвокат рассказал, что следователи ГБР не хотят получить показания Порошенко.

"Эти вызовы на допросы вообще не об этом... Им нужно, чтобы раз в несколько дней происходило то, что происходит сейчас: чтобы была толпа перед входом, чтобы были крики, чтобы мы отвечали на абсурдные вопросы", – говорит он.

Развивая тему того, о чем шла речь на самом допросе, Новиков отметил, что на любое возражение со стороны адвокатов следователи ГБР отвечали: "Это ваша точка зрения".

"Я не могу пожаловаться, что в моей карьере было мало абсурдных допросов, но этот был одним из самых абсурдных", – добавил адвокат.

Как ранее сообщал Фокус:

18 января ГБР на своем сайте, в Facebook и YouTube разместило сообщения о вызове Порошенко на допросы 21 и 24 января.

В ведомстве отметили, что экс-президент проигнорировал допросы 16 и 17 января, и в случае неявки без уважительных причин к следователю кнему может быть применен принудительный привод.

20 января адвокат сообщил, что Порошенко сам пришел в ГБР за повестками, поскольку ранее их не получал. Ему вручили повестки на допрос по Минским соглашениям (на 24 января), по делу моряков (на 31 января) и по судебной реформе (на 11 февраля).

21 января на допрос Порошенко не пришел. После этого в ГБР заявили, что будут готовится к его принудительному приводу.