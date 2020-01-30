Стали известны подробности идеи "налога для Facebook"

Каждый нерезидент, который ведет деятельность на территории Украины, должен платить налоги.

Об этом сказал народный депутат от "Слуги народа", глава профильного комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, комментируя законопроект №2634 об НДС для нерезидентов, пишет LIGA.net

"У нас есть такая норма в Налоговом кодексе: иностранная компания, которая работает в Украине без регистрации считается такой, которая уклоняется от налогов. Спор должны урегулировать наши службы", – сказал Гетманцев.

По его словам, соцсеть Facebook фактически уклоняется от налогов. Депутат считает, что эта норма НК изначально была "мертворожденной", так как нет субъекта налогообложения в понимании НК, а значит нет механизма взимания налога.

"Кстати, относительно Facebook у нас уже есть законопроект, там речь идет только об НДС на электронные услуги, а не налоге на прибыль", – отметил Гетманцев.

Гетманцев также согласился, что заставить такие крупные компании платить налоги сложно, но возможно.

"Это сложный вопрос, это проблема. Есть достаточно сложная процедура исполнения налоговых решений. Вероятнее всего, мы будем привлекать к налоговой ответственности и представительства компаний, если они есть. К тому же, много есть солидных международных компаний, которые сами будут идти на встречу", – считает он.

В Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №2634, который предлагает ввести налог на добавленную стоимость в размере 20% на электронные услуги, предоставляемые физическим лицам от компаний-нерезидентов Украины, таких как Google, Facebook или Youtube. Автором инициативы выступил Данил Гетманцев.

В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что деятельность компаний-нерезидентов, предоставляющих диджитал-услуги проводится без надлежащего налогообложения. По мнению авторов закона, это приводит к потерям государственного бюджета и создает неконкурентную среду для резидентов-плательщиков.

Подорожание на 20% (НДС) могут произойти с любыми услугами, которые потребитель получает через интернет от компаний-нерезидентов (международные корпорации вроде Youtube, Netflix, Google, Apple, AliExpress и др.).

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