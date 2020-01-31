Помпео: Украина – крепость между Восточной Европой и авторитаризмом

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Украина является "крепостью между Восточной Европой и авторитаризмом".

По его словам, Украина – это страна, которая кормит европейцев.

"Относительно вашей свободы: почти 14 тысяч человек погибли в конфликте на Донбассе. Мы только что посетили церковь святого Михаила и мемориал, возле которого мы почтили память погибших. США видит Украину как страну, которая борется за свободу, демократию и благополучие", – заявил Помпео.

По его словам, США продолжает бороться за то, чтобы Украина продолжала разрабатывать структуру верховенства права.

Владимир Зеленский напомнил, что 30 января родился 32-ой президент США Франклин Рузвельд.

"Он сказал: "Единственным препятствием к воплощению наших планов на завтра может быть наши сомнения сегодня". В Украине нет никаких сомнений по поводу стратегического партнерства с США. Поэтому, мы уверены в успешной реализации наших совместных планов", – заявил президент Украины.

Как ранее сообщал Фокус:

Накануне визита в Украину Помпео вспомнил о Будапештском меморандуме, и отметил, что Украина находится "на границе между демократией и тиранией в восточной части Европы".