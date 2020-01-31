СБУ запретила въезд российскому певцу Сюткину

Служба безопасности запретила въезд в Украину российскому певцу Валерию Сюткину.

Об этом сообщает СБУ в Facebook.

Отмечается, что запрет ввели из-за его высказываний относительно "целесообразности" аннексии Крыма в эфире одного из телеканалов РФ.

В спецслужбе пояснили, что решение о запрете принимается в случае наличия информации о действиях иностранца, которые несут угрозу нацбезопасности.

Кроме СБУ запретить въезд также могут другие госорганы, в частности пограничники.

В случае нарушения правил пересечения границ Украины, в частности административной границы с Крымом, вопрос рассматривается Госпогранслужбой (в соответствии со статьей 13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства").

В 2014 году Валерий Сюткин, известный исполнением таких песен, как "Любите, девушки", "Дорога в облака", назвал аннексию Крыма "восстановлением исторической справедливости".

Как ранее сообщал Фокус:

Недавно стало известно, что в Украине собираются выступить с концертами известные российские певцы, поддержавшие в свое время аннексию Крыма, Валерий Сюткин и Александр Серов.

Российский певец Александр Серов, выступавший в аннексированном Крыму, раскаивается в нарушении украинского законодательства и планирует обратиться к Верховной Раде с просьбой пустить его в Украину.