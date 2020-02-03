Стала известна зарплата пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель с июня по декабрь 2019 года получила 370 563,02 гривны заработной платы.

Об этом сообщает УНН.

В среднем это около 53 тысяч гривен в месяц.

"В 2019 году пресс-секретарю президента Украины Юлии Мендель начислена заработная плата в сумме 370 563,02 гривны. С 1 января 2020 года должностной оклад по должности пресс-секретаря президента Украины составляет 27 187 гривен", – сказано в сообщении.

Напомним, Зеленский 3 июня назначил Мендель своим пресс-секретарем.

На эту должность команда Зеленского проводила конкурс.

Претендентам устроили импровизированную пресс-конференцию с неожиданными вопросами на украинском и английском языках.

Оценивалось как знание политического контекста в Украине и мире, так и стрессостойкость, мировоззренческие позиции, чувство юмора и скорость реакции.

Как ранее сообщал Фокус:

Премьер Алексей Гончарук и 17 министров вместе получили за декабрь 2,4 млн грн зарплат и премий. Больше всех получил глава МИД Вадим Пристайко – 233 тыс. грн, меньше всех министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет – 17 тыс. грн.