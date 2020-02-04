У Зеленского проводят собеседования с кандидатами в Кабмин, – СМИ
В Офисе президента проводят собеседования с потенциальными кандидатами на должности министров и вице-премьеров, которые должны войти в правительство.
Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на несколько источников в Кабмине.
Отмечается, что первые собеседования с кандидатами провели в субботу, 1 февраля, на Банковой.
С претендентами на государственные посты разговаривали президент Владимир Зеленский, его первый помощник Сергей Шефир, помощник Андрей Ермак и премьер Алексей Гончарук.
Как отмечают источники издания, у Зеленского изучают возможность разделения двух действующих министерств: с Минэкономики могут выделить министерство АПК, а из Министерства культуры, молодежи и спорта выделить в отдельную структуру Министерство спорта.
Кроме того, у президента есть вопросы к нескольким министрам, например, к министру оккупированных территорий. Их могут или заменить, или усилить за счет профильных вице-премьеров.
Также издание отмечает, что на этой неделе, возможно уже во вторник, в Верховной Раде должны проголосовать за увольнение министра развития громад и территорий и назначение вместо нее Дениса Шмыгаля в статусе того же вице-премьер-министра.
Вопрос обновления правительства, по данным СМИ, будет решаться в течение ближайшей недели-двух. Планируется большая перезагрузка: будут назначать новых заместителей и советников.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее премьер Гончарук написал и отдал президенту Зеленскому заявление об отставке. Свое решение он аргументировал желанием "снять любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту", которые могли возникнуть на фоне публикаций записей прослушки у премьера о курсе гривны.
- В Офисе президента сразу сообщили, что получили заявление Гончарука. Президент его рассмотрит и озвучит решение.
- Выступая с трибуны Рады Гончарук заявил, что Кабмин продолжает работать в штатном режиме и ждет политического решения президента. Он уточнил, что написал заявление, как того требует Конституция, на имя спикера Рады, но передал ее не в парламент, а в Офис президента.
- В итоге президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Алексей Гончарук остается на должности премьер-министра Украины.