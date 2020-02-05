Бывший топ-менеджер фестиваля Atlas Weekend вошел во фракцию "Слуга народа"

Политика
Александр Санченко прошел в ВРУ по спискам "СН" под номером 137

В состав парламентской фракции "Слуга народа" вошел внефракционный народный депутат Украины Александр Санченко.

Об этом на пленарном заседании объявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, пишет Интерфакс-Украина.

Санченко прошел в Верховную Раду IX созыва по партийным спискам "Слуги народа" под номером 137.

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