Бывший топ-менеджер фестиваля Atlas Weekend вошел во фракцию "Слуга народа"

В состав парламентской фракции "Слуга народа" вошел внефракционный народный депутат Украины Александр Санченко.

Об этом на пленарном заседании объявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, пишет Интерфакс-Украина.

Санченко прошел в Верховную Раду IX созыва по партийным спискам "Слуги народа" под номером 137.

Как ранее сообщал Фокус:

Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала его 16 января 2020 года после того, как было получено постановление Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий народного депутата фракции "Слуга народа" Ирины Венедиктовой, назначенной врио директора Государственного бюро расследований.