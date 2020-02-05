Бывший пленный Александр Тимофеев: "Власти" ОРДЛО больше всего боятся разочарованных "ополченцев"

Главари "Л/ДНР" больше всего боятся разочаровавшихся боевиков. Об этом в интервью Фокусу рассказал освобожденный из плена житель Донецка Александр Тимофеев.

Он рассказал, что вместе с ним в заключении на территории бывшего завода "Изоляция" также содержались "ополченцы", которые отказались принимать участие в грабежах и разочаровались в идеях главарей боевиков.

"Основная масса (боевиков, которые также находились в заключении, – ред.) в душе кается. Хотя есть некоторые, обычно молодые, бестолковые, которым все равно – дадут оружие, даже после тюрьмы побегут воевать. Но таких единицы. Остальные за то, чтобы быстрее договорились и территории вернулись в Украину. Многие даже согласны в Украине отсидеть небольшой срок, чтобы быть свободными. Потому что в "республике" даже после отбытия срока наказания никто не гарантирует, что снова в тюрьму не заедут", – рассказал Тимофеев.

По его словам, именно таких "несогласных" больше всего боятся власти ОРДЛО.

"Знаете, у меня меньше всего претензий к тем, кто реально поверил в "республику", а потом понял, что ошибся, набрался мужества и попытался оставить все. Наказывать строго надо тех, кто все разжигал – сидел в кабинетах "МВД", "МГБ". Кстати, местные "власти" сейчас больше всего боятся как "укропов", так и большого количества разочарованных "ополченцев". Нас же держали вместе и на "Изоляции", и в колонии. Такая выходит гремучая смесь – грамотных, умных людей и отчаянных. Они против себя куют оружие. Так было уже в 2014-м, горе объединяет", – отметил Тимофеев.

Напомним, освобожденный из плена боевиков танкист Богдан Пантюшенко рассказывал Фокусу, что сейчас 70% боевиков не ввязались бы в боевые действия и случае объявления многие из них готовы сложили бы оружие.

Как ранее сообщал Фокус:

29 декабря состоялся первый с 2017 года большой обмен пленными между Украиной и боевиками. Домой вернулись 76 украинцев (12 военных и 64 гражданских), еще пять участников обмена решили остаться в ОРДЛО со своими семьями.