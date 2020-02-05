В СБУ прокомментировали обыски в офисе "1+1"

В СБУ утверждают, что обыски в офисе "1+1" по адресу улица Куреневская, 18 в Киеве не связаны с деятельностью телеканала. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Обыски, которые проводятся по улице Куреневской, 18 не связаны с деятельностью телеканала "1+1", а осуществляются в отношении конкретных лиц, по местам возможного создания и хранения ими аудио файлов, полученных незаконным способом", – говорится в сообщении.

Отмечается, что следственные действия также проводятся и в других лиц, которые проверяются на причастность к незаконному использованию специальных технических средств.

"Никакого вмешательства в работу ТВ канала 1+1 не производится", – говорится в сообщении.

Детали в СБУ пообещали сообщить позже.

Напомним, на месте обыска сейчас находятся "слуги народа" Александр Дубинский и Александр Куницкий, а также депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Обыски проводятся по делу о просшулке совещания у премьера Алексея Гончарука. Согласно предоставленным сотрудниками СБУ документам, правоохранители пришли к журналисту Евгению Куксину. Всего следственные действия проводятся в отношении трех человек.

Как ранее сообщал Фокус:

15 января в сети опубликовали записи прослушки совещания у премьера по поводу курса гривны. На первой части аудио Гончарук рассказывает, что не знает как объяснить Зеленскому причины укрепления гривны.

17 января президент Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров на совещании премьера Гончарука с руководством НБУ.