"Cмоляное чучелко": в "ДНР" появился новый "премьер-министр" – экс-чиновник из РФ

Новым "премьер-министром" террористической группировки "ДНР" стал россиянин, экс-топ-чиновник из Иркутской области Владимир Пашков. О судьбе теперь уже бывшего "премьера" Александра Аананченко неизвестно. Об этом сообщил в Facebook журналист Денис Казанский.

"Еще немного про "гражданскую войну". Был в ДНР "премьер-министр" Ананченко. А теперь тихо исчез. Просто без всяких объяснений пишут, что и. о. премьера уже Владимир Пашков. Ахаха, ну правильно, зачем холопам в "народной республике" что-то пояснять. Все равно все понимают, что нет на самом деле никакого "премьер-министра", а есть только смоляное чучелко. Сегодня одно, завтра другое. И не важно, как его зовут", – написал журналист.

При этом, в Кремле заявили, что бывший вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков возглавил "правительство" так называемой "ДНР" как "частное лицо" и не делегирован Российской Федерацией.

Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает УНИАН.

"Россия абсолютно не причастна к этому конфликту. Это же не официальное делегирование официального лица. В данном случае может идти речь только о действиях физического лица в качестве просто гражданина РФ. Никаких здесь противоречий нет", – сказал Песков, отвечая на вопрос, как назначение "премьер-министром" в оккупированном Донецке российского чиновника коррелируется с заявлениями Москвы о непричастности России к оккупации части Донбасса.

Пашков – гражданин России, директор компании "Внешторгсервис", которая владеет рядом предприятий на оккупированном Донбассе. До работы в этой фирме Пашков был вице-губернатором Иркутской области России. В 2017 году СБУ обвинила его в финансировании "ЛНР".

Смоляное Чучелко – персонаж из "Сказок дядюшки Римуса" американского писателя Джоэля Чандлера Харриса, опубликованных в 1881 году; представляет собой куклу, созданную из смолы и скипидара с целью поимки Братца Кролика. Чем сильнее Братец Кролик бьет Чучелко, тем сильнее прилипает к нему, оказываясь тем самым в ловушке.

Как ранее сообщал Фокус:

Недавно контрразведка Службы безопасности Украины в ходе спецоперации вывела на подконтрольную Украине территорию одного из экс-"министров угольной промышленности" террористов "ДНР".