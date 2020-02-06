Заявление "1+1": СБУ насмехается над медиасообществом, обыски – политический шантаж

Обыски в одном из офисов "1+1" и по месту жительства журналистов телеканала являются попыткой давления на независимые СМИ и нарушением свободы слова. Об этом говорится в открытом письме главы правления компании "1+1 Медиа" Ярослава Пахольчука

Обращение адресуется президенту Владимиру Зеленскому, спикеры Дмитрию Разумкову, главе комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александру Ткаченко, главе комитета Рады по вопросам свободы слова Нестору Шуфричу, первому заместителю главы Нацсовета по вопросам телерадиовещания Ольге Герасимьюк, главе СБУ Ивану Баканову и генпрокурору Руслану Рябошапке.

В заявлении говорится, что следственные действия в офисе проводились с нарушением законодательства. А во время обысков в домах журналистов находились маленькие дети, которые оказались в стрессовой ситуации.

"Это крайне опасный прецедент, который создается в независимом и демократическом государстве, когда государственный орган, призванный обеспечить безопасность страны, с многочисленными нарушениями вмешивается в работу редакции, которая занимается журналистскими расследованиями, но не обращает внимания на сами объекты расследований", – говорится в заявлении.

Действия спецслужбы на "1+1" расценивают, как "очередную попытку политического давления на независимое СМИ", а заявление СБУ, что "обыски не связаны с деятельностью телеканала" – "как откровенную насмешку и неуважение ко всему медиасообществу".

В заявлении говорится, что журналисты телеканалов, входящих в группу компаний "1 + 1 Медиа" "максимально объективно подают информацию, которую получают исключительно законным путем, и ведут законную деятельность, направленная на реализацию ими своих полномочий в информационной сфере".

Также на телеканале заявили, что действия СБУ противоречат принципам политической нейтральности и беспристрастности.

"При сложившихся обстоятельствах, действия Службы безопасности Украины, к сожалению, не могут рассматриваться иначе, чем политический шантаж и способ давления на свободу СМИ. Учитывая все вышеизложенное, мы обращаемся к вам с просьбой не оставить эту ситуацию без внимания, не допустить посягательства на свободу слова в Украине и принять меры по недопущению прямого политического давления и попыток преследования независимых медиа", – говорится в заявлении.

Отметим, сегодня нардепы Александр Ткаченко и Александр Дубинский подняли вопрос об обысках на заседании фракции "Слуги народа" с участием Владимира Зеленского. Они утверждали, что журналистов обыскивать нельзя. Президент, как сообщают СМИ, в ответ заявил, что тут другая ситуация. И журналисты сами должны были сообщить о факте прослушки. По его словам, именно на их компьютерах монтировались скандальные аудиозаписи.

Как ранее сообщал Фокус:

Вечером 5 февраля сотрудники СБУ явились с обысками в офис телеканала "1+1" на улицу Куреневскую, 18, где размещаются редакции проектов "Гроші" и "Секретні матеріали".

Следственные действия проводились по делу о прослушке премьера Алексея Гончарука. Обыски также провели по месту жительства журналистов Дениса Данько, Евгения Куксина и Александра Низовцева.