Будапешт предложил помощь в обучении венгров Закарпатья украинскому языку

Венгрия сделала украинской стороне два предложения по закону об образовании.

Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает РБК-Украина.

Сийярто заявил, что министра образованию Украины Анну Новосад попросили рассмотреть эти предложения, а также принять представителей союза педагогов Закарпатья.

"Я считаю, что украинские и венгерские цели могут быть достигнуты. Чтобы венгры, проживающие в Украине, изучали государственный язык без того, чтобы количество предметов на украинском языке повышалось. Мы поможем сделать преподавание украинского языка венграм Закарпатья эффективнее. Изучение языка на очень высоком уровне и одновременно владение и использование родного языка в области обучения – это две цели которые можно одновременно достичь. Об этом мы сделали предложения", – заявил Сийярто.

Известно, что правительство Венгрии выступает против образовательного и языкового законов Украины, считая, что они нарушают права венгерского меньшинства, проживающего в основном в Закарпатской области. В декабре министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия продолжит блокировать сближение Украины и НАТО, пока "этнических венгров в Украине не будут восстановлены".

В Киеве на это заявили, что обе стороны должны пойти на уступки, чтобы уладить конфликт.

Как ранее сообщал Фокус:

Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто говорит, мол этническим венграм в Украине трудно дается изучение украинского языка.