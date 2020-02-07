Будапешт предложил помощь в обучении венгров Закарпатья украинскому языку

Политика
Венгрия против увеличения числа уроков на украинском

Венгрия сделала украинской стороне два предложения по закону об образовании.

Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает РБК-Украина.

Сийярто заявил, что министра образованию Украины Анну Новосад попросили рассмотреть эти предложения, а также принять представителей союза педагогов Закарпатья.

"Я считаю, что украинские и венгерские цели могут быть достигнуты. Чтобы венгры, проживающие в Украине, изучали государственный язык без того, чтобы количество предметов на украинском языке повышалось. Мы поможем сделать преподавание украинского языка венграм Закарпатья эффективнее. Изучение языка на очень высоком уровне и одновременно владение и использование родного языка в области обучения – это две цели которые можно одновременно достичь. Об этом мы сделали предложения", – заявил Сийярто.

Известно, что правительство Венгрии выступает против образовательного и языкового законов Украины, считая, что они нарушают права венгерского меньшинства, проживающего в основном в Закарпатской области. В декабре министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия продолжит блокировать сближение Украины и НАТО, пока "этнических венгров в Украине не будут восстановлены".

В Киеве на это заявили, что обе стороны должны пойти на уступки, чтобы уладить конфликт.

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