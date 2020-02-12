САП о российском паспорте Онищенко: Узнали из СМИ, сейчас проверяем
Специализированная антикорпрокуратора проверяет информацию о возможном двойном гражданстве экс-нардепа Александра Онищенко.
Об этом заявил глава САП Назар Холодницкий, передает Укринформ.
"Вчера мы уже из СМИ узнали. Сейчас проверяем по своим каналам процессуальным, что у Онищенко, оказывается, российский паспорт все это время был", – заявил Холодницкий.
Сейчас Онищенко находится в немецком СИЗО, хотя ранее он намеревался вернуться в Украину из Испании. Именно поэтому Высший антикорсуд решил рассматривать в Украине его дело заочно.
Вчера, 11 февраля, стало известно о прошении Онищенко предоставить ему в Германии политическое убежище.
Также в начале этого года в Офисе генпрокурора говорили, что информация по делу Онищенко засекречена и не может быть разглашена, ведь она составляет тайну досудебного следствия.
Как ранее сообщал Фокус:
- Александр Онищенко бежал из Украины в 2016 году и находится в розыске. В том же году Рада дала согласие на привлечение депутата к уголовной ответственности, его задержание и арест.
- Как считает следствие, Онищенко создал ОПГ, которая с января 2013 по июнь 2016 года завладела свыше 1,6 млрд грн от реализации газа в рамках договоров о совместной деятельности с "Укргаздобычей", в связи с чем компания понесла более 740 млн грн убытков.
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26 июля в Борисполе задержали мать беглого нардепа Онищенко – ее подозревают в участии в преступных схемах по разворовыванию газа.