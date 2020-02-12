САП о российском паспорте Онищенко: Узнали из СМИ, сейчас проверяем

Специализированная антикорпрокуратора проверяет информацию о возможном двойном гражданстве экс-нардепа Александра Онищенко.

Об этом заявил глава САП Назар Холодницкий, передает Укринформ.

"Вчера мы уже из СМИ узнали. Сейчас проверяем по своим каналам процессуальным, что у Онищенко, оказывается, российский паспорт все это время был", – заявил Холодницкий.

Сейчас Онищенко находится в немецком СИЗО, хотя ранее он намеревался вернуться в Украину из Испании. Именно поэтому Высший антикорсуд решил рассматривать в Украине его дело заочно.

Вчера, 11 февраля, стало известно о прошении Онищенко предоставить ему в Германии политическое убежище.

Также в начале этого года в Офисе генпрокурора говорили, что информация по делу Онищенко засекречена и не может быть разглашена, ведь она составляет тайну досудебного следствия.

Как ранее сообщал Фокус:

Александр Онищенко бежал из Украины в 2016 году и находится в розыске. В том же году Рада дала согласие на привлечение депутата к уголовной ответственности, его задержание и арест.