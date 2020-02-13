В "СН" рассказали, как будут отбирать кандидатов на местные выборы

Желающих идти на местные выборы от "Слуги народа" уже достаточно много, но для них устроят отбор, чтобы не повторился кейс Иванисова.

Об этом в интервью Интерфакс-Украина рассказал глава партии "СН" Александр Корниенко.

Для того, чтобы отобрать кандидатов на выборы в Раду было мало времени, признается Корниенко.

"Было две недели – месяц от силы. Здесь у нас есть фактически полгода. И этот отбор мы в идеале видим с марта по июль", – говорит он.

Поэтому в "СН" планируют учесть свои предыдущие ошибки и "более плотно" проверять кандидатов, ведь таких как Иванисов "тяжело со старта разгадать".

Также Корниенко поделился, что в прошлый раз потенциальные кандидаты в депутаты должны были в качестве тестового задания написать по три законопроекта. Останется ли такое тестовое на этот раз, глава "Слуги народа" не уточнил.

Тем не менее, в партии обещают проводить претендентам онлайн и офлайн обучение по таким темам, как местное самоуправление, местная власть и права депутата. Это необходимо, чтобы понять мотивацию людей.

"Таким образом, мы уходим от классического формирования местных команд, когда кто-то с какими-то списками куда-то приходил и говорил: "Это классные ребята и надо их брать!", - убеждает Корниенко.

На вопрос журналиста, верят ли в "СН", что такая стратегия действительно будет действовать, глава партии ответил: "Мы же мечтатели, мы верим в хорошее".

Как ранее сообщал Фокус:

11 июля Верховная Рада Украины приняла Избирательный кодекс Украины, который предполагал отмену мажоритарной составляющей и введение открытых списков.

14 сентября президент Владимир Зеленский наложил вето на Избирательный кодекс и предложил отправить его на доработку. Всего от главы государства поступило 17 замечаний к документу.