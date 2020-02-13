Одновременно с Зеленским в Омане находился секретарь Совбеза РФ, – Схемы

Президент Владимир Зеленский находился в Омане в одно время с секретарем безопасности России Николаем Патрушевым. Об этом говорится в расследовании журналистов проекта Радио Свобода "Схемы".

Согласно информации из публичных онлайн-сервисов отслеживания воздушных судов, самолет Bombardier Global Express 6000 с бортовым номером 9H-VJN, которым президент Зеленский вернулся с Маската в Киев, в Оман прилетел из Москвы.

Именно на этом борту, по данным источника "Схем", 8 января около часа ночи в Оман из Москвы прилетел Патрушев.

Журналисты не смогли связаться с пресс-службой Патрушева. В Офисе президента же дали комментарий, что Зеленский не встречался с российским чиновником Омане.

"Сообщаем, что Президент Украины Владимир Зеленский не знаком, никогда не общался по телефону, встречался и, соответственно, не обсуждал никаких вопросов с секретарем Совета Безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым", – сообщили в ОП.

Также в Офисе президента пригрозили журналистам судом: "В случае дальнейшей дезинформации населения и недостаточной проверки информации редакцией программы Офис Президента будет вынужден обратиться в суд для установления истины и опровержения ложных фактов".

При этом журналисты со ссылкой на источники сообщают, что за две недели до этого, 20 декабря, Патрушев встречался с мэром Харькова Геннадием Кернесом и Робертом Тадеевым, братом экс-депутата от Партии Регионов Эльбрусом Тадеевым (помощником которого в свое время был нынешний глава Офиса президента Андрей Ермак). При этом сам Кернес говорит, что ездил в Москву лечить зубы и с Патрушевым не встречался. Его слова подтверждает и Тадеев. Он также заявил, что не знаком с Ермаком.

Напомним, Патрушев с 1999 по 2008 год был директором Федеральной службы безопасности, а с 2008 года занимает должность Совета безопасности РФ.

Отметим, что Офис президента в ответе на запрос нардепу Владимиру Арьеву сообщил, что визит Зеленского в Оман не был официальным и президент его оплатил личными средствами. Расходы на поездку будут отражены в декларации президента.

Как ранее сообщал Фокус:

5 января СМИ сообщили, что Владимир Зеленский поехал в Оман вместе с семьей. Официально поездка не была оглашена.

Позже Офис президента подтвердил поездку Зеленского, но отметил, что она оплачена за личные средства. К тому же, у главы Украины запланированы в стране встречи на высшем уровне. В Омане Зеленский действительно встретился с представителем министра иностранных дел страны.