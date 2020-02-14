Зеленский в шестой раз поговорил с Путиным по телефону

Президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Это уже их шестой телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Президенты обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время встречи нормандской четверки, а также подготовку к следующему саммиту в таком формате.

"Отдельно Владимир Зеленский и Владимир Путин акцентировали внимание на процессе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации", – говорится в сообщении.

В ОП сообщили, что Зеленский и Путин согласились с необходимостью активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске для реализации достигнутых договоренностей.

Напомним, в последний раз Зеленский и Путин говорили по телефону 31 декабря. Тогда они поздравили друг друга с наступающим Новым годом и обсудили подготовку к обмену пленными.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Владимир Зеленский считает, что глава РФ Владимир Путин понимает, что нужно закончить войну на Донбассе.