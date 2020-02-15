Зеленский предложил секторальное разведение сил и средств на Донбассе

Украина предлагает проводить разведение сил и средств на Донбассе по секторальному принципу. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщает пресс-служба президента.

По его словам, в соответствии с этим принципом, линия разграничения разбивается на сектора, происходит постепенное разведение сил и средств.

"Переход от одного сектора к следующему возможен только после того, как СММ ОБСЕ определит, что в секторе отсутствуют какие-либо незаконные вооруженные формирования, войска и военная техника", - сказал Зеленский.

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Подробнее о содержании этой инициативы Украина сообщит участников "нормандского формата" в ближайшее время.

Однако Зеленский отметил, что реализация этой инициативы, как и выполнение Минских договоренностей, будет возможна при условии круглосуточного доступа миссии ОБСЕ на все временно оккупированные территориие.

Также Зеленский добавил, что разведение сил на новом участке уже "почти согласовано".

Кстати, 12 февраля в Минске на переговорах по Донбассу было практически согласовано, что одним из трех новых участков для разведения сил и средств от линии разграничения станет район возле населенного пункта Гнутово в Донецкой области.

Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно с 1962 года. До 1993 года именовалась Конференцией по военным вопросам и проводилась под эгидой Христианско-социального союза, с 1998 года финансируется правительством Германии.

В этом году она будет посвящена темам конфликтов и разоружения, вопросам климата и здравоохранения. Она пройдет с 14 по 16 февраля 2020 года.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее на сайте Мюнхенской конференции по безопасности был обнародован план прекращения войны на Донбассе, разработанный международными неправительственными организациями вместе с Российским советом по международным делам. Однако позже, его убрали с сайта.

В МИД Украины заявили, что план примирения Украины и России был снят с сайта Мюнхенской конференции по безопасности, поскольку не соответствует официальной позиции Украины.

15 февраля Владимир Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности провел встречу с американскими конгрессменами, которым заявил о заинтересованности в участии США в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе.