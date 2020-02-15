Хотим осенью провести выборы на Донбассе и в Крыму, – Зеленский

Украинская власть стремится осенью 2020 года провести местные выборы на территории всей страны, включая временно оккупированные территории Донбасса и Крыма.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

"Наше желание сегодня – провести местные выборы по всей территории Украины, включительно с отдельными районами Донецкой и Луганской областей, в октябре 2020 года, хотелось бы, чтобы и на территории Крыма. Но сделать это без элементарных безопасных и политических условий, нарушая Конституцию Украины и международные стандарты демократических выборов, невозможно для нас", – заявил он.

При этом президент напомнил, как российская сторона заявляет, что в 2019 году на временно неподконтрольных территориях Донбасса было выдано 125 тысяч российских паспортов.

"Я говорил об этом в Париже и повторяю еще раз. Людям на Донбассе нужны выборы, которые будут признаны Украиной, всем миром, легитимными. И они не могут быть таковыми, если пройдут не по украинскому законодательству, под звуки выстрелов и без контроля над украинской границей", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, очередные местные выборы в Украине должны пройти 25 октября 2020 года.

Стоит отметить, что помощник президента Украины Андрей Ермак надеется, что на следующей встрече лидеров "нормандской четверки" будет достигнута договоренность о проведении местных выборов в октябре 2020 года по всей территории Украины, включая ОРДЛО.

Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно с 1962 года. До 1993 года именовалась Конференцией по военным вопросам и проводилась под эгидой Христианско-социального союза, с 1998 года финансируется правительством Германии.

В этом году она будет посвящена темам конфликтов и разоружения, вопросам климата и здравоохранения. Она пройдет с 14 по 16 февраля 2020 года.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее на сайте Мюнхенской конференции по безопасности был обнародован план прекращения войны на Донбассе, разработанный международными неправительственными организациями вместе с Российским советом по международным делам. Однако позже, его убрали с сайта.

В МИД Украины заявили, что план примирения Украины и России был снят с сайта Мюнхенской конференции по безопасности, поскольку не соответствует официальной позиции Украины.

15 февраля Владимир Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности провел встречу с американскими конгрессменами, которым заявил о заинтересованности в участии США в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе.

Зеленский сегодня заявил, что война на Донбассе является проблемой общеевропейского значения. Он отметил, что Украина, как никто другой, стремится прекратить эту войну.