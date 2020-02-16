Россия назвала условия для проведения следующей нормандской встречи

Замглавы МИД РФ Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что для проведения новой встречи в "нормандском" формате необходимо увидеть результаты предыдущих договоренностей.

Об этом сообщает РБК.

"Была договоренность абсолютно четкая, что новая встреча в нормандском формате должна подвести итог тому, что было обговорено на предыдущей встрече. Это касается разведения сил, прекращения огня, разминирования, обмена пленными, внедрения формулы Штайнмайера в украинское законодательство и некоторых других вещей", – заявил он.

По его словам, главным условием для проведения нового саммита являются "подвижка по комплексу договоренностей – как на треке безопасности, так и на политическом треке".

По словам Грушко, Россия продолжит настаивать на соблюдении уже достигнутых договоренностей. "Собираться можно, но если на земле не происходит изменений к лучшему, то польза от таких встреч весьма сомнительна", – сказал замглавы МИД РФ.

В качестве одного из главных препятствий на пути реализации минских соглашений Грушко назвал "отсутствие всякой готовности Киева к нормальному диалогу с Донецком и Луганском".

"Это обязательство вопиющим образом не выполняется, хотя оно является одним из основных условий минского пакета", – говорит российский дипломат.

Как ранее сообщал Фокус:

9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца.

За это время должен состояться отвод войск еще на трех участках, произойти обмен пленными и продлен закон об особом статусе ОРДЛО.

Принятые договоренности записаны в итоговом коммюнике.

После саммита президент Зеленский назвал двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным "дипломатической ничьей".

Стороны на встрече обсудили и газовые вопросы. Так, история с долгом РФ по арбитражу "снята с обсуждения", заявил президент Украины.