Богдан запостил фото с Сейшел и процитировал Медведева
Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан в Facebook запостил фото с Сейшельских островов.
В подписи к фото он отметил, что очень скучает.
"Друзья очень скучаю за Вами, не сплю, не ем)))) Верю, скоро все Вы будете заниматься тем, что вам нравится", – написал он.
Также он процитировал ставшую крылатой фразу бывшего российского премьера Дмитрия Медведева, сказанную пенсионерам оккупированного Крыма в ответ на жалобу на маленькие пенсии.
"Понимаю Вам не легко, денег нет, но Вы держитесь!!!", – добавил Богдан.
Отметин, это уже второй пост со времени увольнения Богдана с должности главы ОП.
14 февраля, в День всех влюбленных, он запостил именную валентинку.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 февраля президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента и назначил на его место Андрея Ермака. До этого он занимал должность помощника президента.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что смена главы Офиса президента не приведет к сильным изменениям в политике президентской команды.