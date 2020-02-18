В бою под Золотым погиб 22-летний боец 72-й ОМБр Хитайлов, – нардеп

Сегодня утром, в результате нападения боевиков, погиб 22-летний военный Максим Хитайлов.

Об этом у себя в Telegram сообщает нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

Хитайлов служил в 72-й отдельной мотострелковой бригаде им. Черных Запорожцев, был гранатометчиком.

По непроверенной информации, тело украинского бойца сейчас находится у боевиков, которые попытаются представить его как участника ДРГ.

Дело в том, что у боевиков своя версия произошедшего у Золотого: якобы сами ВСУ устроили "кровавую провокацию".

В т.н. "народной милиции ЛНР" утверждают, что украинская диверсионная разведгруппа в составе 10 человек выдвинулась по направлению к населенному пункту Голубовское, но подорвалась на минном поле.

Якобы только после этого боевики "дали ответ" и обстреляли позиции армии Украины.

Данные о погибших и пострадавших в стане ВСУ у боевиков тоже другие: не менее двух погибших украинских бойцов и трое раненых.

В штабе ОС говорят, что в результате нападения погиб только один военный ВСУ, еще четверо бойцов из 72-й ОМБр ранены.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 18 февраля штаб операции ООС сообщил, что боевики атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

В результате боев погиб украинский военный. Еще четыре – получили ранения. Начальник Генштаба Руслан Хомчак рассказал на брифинге, что ВСУ ответили боевикам "из всего вооружения".