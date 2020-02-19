Волкер: Путин не поддержит идею совместных патрулей

Бывший спецпосланник США по делам Украины Курт Волкер считает идею президента Владимира Зеленского о совместных патрулях в ОРДЛО правильной и реалистичной, однако уверен, что президент РФ Владимир Путин ее не поддержит.

Такое мнение Волкер высказал в интервью Европейской правде.

По его словам, совместное патрулирование может повысить уровень безопасности на неподконтрольных территориях, не подвергая риску суверенитет Украины.

Волкер заявил, что, насколько ему известно, так называемая "милиция" ОРДЛО состоит из местных жителей, многие из которых были милиционерами до оккупации. Поэтому признание со стороны Украины их легитимности не означало бы признание легитимности оккупантов.

Идею совместных патрулей под "зонтиком" ОБСЕ Волкер назвал целиком логичной, которая позволяет надавить на боевиков, чтобы они согласились на свободный доступ наблюдателей ОБСЕ на всю территорию Донбасса.

При этом он подчеркнул, что Россия и ее президент Владимир Путин не собираются достигать какой-либо договоренности, и поэтому вряд ли такие патрули появятся.

Как ранее сообщал Фокус:

Курт Волкер заявил, что США несколько "самоустранились" от вопроса Донбасса, и поэтому Америка "потеряла возможность изменить эту ситуацию".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что патрулирование границы на Донбассе должно проходить, чтобы состоялись выборы по украинскому закону на украинской территории.