Волкер рассказал, что Путин будет делать на Донбассе

2020-02-18 21:37:14

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Кардинально сценарий не изменится – оккупация продолжится, но шанс изменить ситуацию уже потерян, ведь США "самоустранились" от Донбасса из-за импичмента Трампа

Россия не хочет договариваться по Донбассу: в дальнейшем события будут развиваться по уже опробованному сценарию.

Об этом в интервью ЕП рассказал бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

"Не думаю, что РФ, а прежде всего Путин, склонны сейчас к тому, чтобы достичь какой-либо договоренности по Донбассу... РФ не планирует ничего менять", – считает Волкер. 

По его мнению, наиболее вероятный сценарий – оккупация Донбасса продолжается, Путин убеждает, что "их там нет", и создает постоянные проблемы и давление на Киев.

Также Волкер добавил, что США несколько "самоустранились" от вопроса Донбасса, поэтому Америка "потеряла возможность изменить эту ситуацию".

К тому же, действия Франции и Германии в Нормандском формате дают "фору" России, отмечает экс-спецпред.

Высказался Волкер и по поводу возможных местных выборов осенью на Донбассе: "Не думаю, что они возможны. Не верю, что боевики отдадут контроль над ОРДЛО". 

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