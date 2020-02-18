Волкер рассказал, что Путин будет делать на Донбассе

Кардинально сценарий не изменится – оккупация продолжится, но шанс изменить ситуацию уже потерян, ведь США "самоустранились" от Донбасса из-за импичмента Трампа

Россия не хочет договариваться по Донбассу: в дальнейшем события будут развиваться по уже опробованному сценарию.

Об этом в интервью ЕП рассказал бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

"Не думаю, что РФ, а прежде всего Путин, склонны сейчас к тому, чтобы достичь какой-либо договоренности по Донбассу... РФ не планирует ничего менять", – считает Волкер.

По его мнению, наиболее вероятный сценарий – оккупация Донбасса продолжается, Путин убеждает, что "их там нет", и создает постоянные проблемы и давление на Киев.

Также Волкер добавил, что США несколько "самоустранились" от вопроса Донбасса, поэтому Америка "потеряла возможность изменить эту ситуацию".

К тому же, действия Франции и Германии в Нормандском формате дают "фору" России, отмечает экс-спецпред.

Высказался Волкер и по поводу возможных местных выборов осенью на Донбассе: "Не думаю, что они возможны. Не верю, что боевики отдадут контроль над ОРДЛО".

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 18 февраля штаб операции ООС сообщил, что боевики атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

В результате боев погиб украинский военный. Еще четыре – получили ранения. Начальник Генштаба Руслан Хомчак рассказал на брифинге, что ВСУ ответили боевикам "из всего вооружения".