Зеленский рассматривает политика времен Януковича на пост премьера, – Kyiv Post

Политика
Сергей Тигипко, по данным СМИ, может занять место Алексея Гончарука

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру экс-вице-премьера, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра.

Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на три источника в правительстве.

По данным издания, источники не были уполномочены говорить с прессой о возможном назначении, так как переговоры с Тигипко все еще продолжались.

Издание сообщает, что пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель не ответила на запрос о комментариях. Также издание обратилось в пресс-службу компании Тигипко ТАС за комментариями, но ответа не получило.

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