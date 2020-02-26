Встреча глав МИД "нормандской четверки" планируется через месяц, – Пристайко

Встреча глав МИД стран нормандского формата планируется через месяц для подготовки саммита на высшем уровне.

Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко на брифинге, передает РБК-Украина.

По его словам, на встрече будут решать, как дальше продвигаться в этом вопросе.

"Мы планируем провести встречу министров иностранных дел четырех стран для подготовки встречи в нормандском формате. Для этого соберем министров России и Франции. Вместе встретимся и сможем понять, как мы продвигаемся, что мы готовим лидерам к встрече", – сообщил Пристайко.

По его словам, Киев и Москва отмечают отсутствие прогресса в выполнении договоренностей, достигнутых в Париже.

Напомним, замглавы МИД РФ Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что для проведения новой встречи в "нормандском" формате необходимо увидеть результаты предыдущих договоренностей.

Как ранее сообщал Фокус:

9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца.

За это время должен состояться отвод войск еще на трех участках, произойти обмен пленными и продлен закон об особом статусе ОРДЛО.

Принятые договоренности записаны в итоговом коммюнике.

После саммита президент Зеленский назвал двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным "дипломатической ничьей".

Стороны на встрече обсудили и газовые вопросы. Так, история с долгом РФ по арбитражу "снята с обсуждения", заявил президент Украины.