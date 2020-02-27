Нардеп от "Слуги народа" рассказала о встрече с Тигипко в Офисе президента

Нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк (бывшая журналист телеканал "1+1") рассказала о встрече с бизнесменом Сергеем Тигипко в Офисе президента на прошлой неделе. Об этом она написала в Facebook.

Небольшой диалог между ними произошел в лифте. На вопрос, зачем Тигипко пришел в ОП, он ответил "Работаем. Инвестиции привлекаем".

Также депутат спросила, можно ли его уже поздравить, однако ответ на него уже не услышала.

"Но здесь лифт приехал. И я вышла на третьем, а Сергей Леонидович поехал на четвертый", – написала Василевская-Смаглюк.

При этом сама она уверена, что Тигипко станет премьер-министром или первым вице-премьером с расширенными функциями.

Напомним, накануне СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру экс-вице-премьера, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра. По другим данным, Тигипко могут назначить на должность вице-премьера по экономическим вопросам.

Позже, Зеленский подтвердил, что встречался с Сергеем Тигипко. Гончарук в свою очередь заявил, что "сколько здесь работаю, меня увольняют" и также подтвердил, что встречался с бизнесменом.

Сергей Тигипко дважды был вице-премьер (в правительстве Павла Лазаренко в 1997-1999 годах и в правительстве Николая Азарова в 2010-2012). Также он занимал должности министра экономики (1999-2000), министром социальной политики (2010-2012) и председателя Национального банка (2002-2004).

Во время Евромайдана был депутатом от Партии Регионов, замглавы политсилы. Исключен из партии в апреле 2014 года. Неудачно баллотировался в Верховную Раду на внеочередных парламентских выборах. После этого отошел от политики и вернулся в бизнес (группа "ТАС"). В рейтинге Фокуса "100 самых богатых украинцев" в 2019 году занимал 15 место с состоянием в 640 млн долларов.

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