Нардеп от "Слуги народа" рассказала о встрече с Тигипко в Офисе президента
Нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк (бывшая журналист телеканал "1+1") рассказала о встрече с бизнесменом Сергеем Тигипко в Офисе президента на прошлой неделе. Об этом она написала в Facebook.
Небольшой диалог между ними произошел в лифте. На вопрос, зачем Тигипко пришел в ОП, он ответил "Работаем. Инвестиции привлекаем".
Также депутат спросила, можно ли его уже поздравить, однако ответ на него уже не услышала.
"Но здесь лифт приехал. И я вышла на третьем, а Сергей Леонидович поехал на четвертый", – написала Василевская-Смаглюк.
При этом сама она уверена, что Тигипко станет премьер-министром или первым вице-премьером с расширенными функциями.
Напомним, накануне СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру экс-вице-премьера, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра. По другим данным, Тигипко могут назначить на должность вице-премьера по экономическим вопросам.
Позже, Зеленский подтвердил, что встречался с Сергеем Тигипко. Гончарук в свою очередь заявил, что "сколько здесь работаю, меня увольняют" и также подтвердил, что встречался с бизнесменом.
Сергей Тигипко дважды был вице-премьер (в правительстве Павла Лазаренко в 1997-1999 годах и в правительстве Николая Азарова в 2010-2012). Также он занимал должности министра экономики (1999-2000), министром социальной политики (2010-2012) и председателя Национального банка (2002-2004).
Во время Евромайдана был депутатом от Партии Регионов, замглавы политсилы. Исключен из партии в апреле 2014 года. Неудачно баллотировался в Верховную Раду на внеочередных парламентских выборах. После этого отошел от политики и вернулся в бизнес (группа "ТАС"). В рейтинге Фокуса "100 самых богатых украинцев" в 2019 году занимал 15 место с состоянием в 640 млн долларов.
Как ранее сообщал Фокус:
- 17 января Гончарук написал и отдал президенту Зеленскому заявление об отставке. Свое решение он аргументировал желанием "снять любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту", которые могли возникнуть на фоне публикаций записей прослушки у премьера о курсе гривны.
- В Офисе президента сразу сообщили, что получили заявление Гончарука. Президент его рассмотрит и озвучит решение. Отметим, что согласно ст. 115 Конституции рассматриваться заявление об отставке должна Верховная Рада.
- Выступая с трибуны Рады Гончарук заявил, что Кабмин продолжает работать в штатном режиме и ждет политического решения президента. Он уточнил, что написал заявление, как того требует Конституция, на имя спикера Рады, но передал ее не в парламент, а в Офис президента.
- Позже Зеленский потребовал от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров на совещании премьера Гончарука с руководством НБУ. СБУ уже открыла уголовное производство.
- Зеленский заявил, что Гончарук остается на должности премьер-министра. "Я решил дать вам шанс, и шанс вашему правительству, если вы решите некоторые вещи, которые очень важны, которые очень беспокоят наше общество", – заявил Зеленский.