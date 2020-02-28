"Нормандская встреча" может не состояться в апреле, – Пристайко

Очередная встреча в "нормандском формате" может произойти позднее запланированного апреля.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на канале Украина 24.

По его словам, для проведения новой встречи нужно выполнить все условия, которые были оговорены во время предыдущей встречи в Париже 9 декабря.

"Я бы не использовал слова "перенесена" и "отменена". Вопрос был в том, будет ли встреча в апреле. Я просто напомнил журналистам, что лидеры договорились встретиться через четыре месяца. Очевидно, 9 декабря все посчитали, что через 4 месяца это в апреле. Но мы сейчас видим по реакции РФ, российская сторона начинает "съезжать с темы". И то, что я говорил, мы не должны ставить апрель и все. Наша задача выполнить все 7 пунктов", – заявил Пристайко.

Он отметил, что встреча может быть перенесена на более поздний период.

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"Меня спросили, состоится ли встреча лидеров в апреле. Мы планировали, что будет через четыре месяца. Хотел бы, чтобы состоялась… Но очевидно, что может быть перенесена немного дальше", – заявил Пристайко.

Также, по словам Пристайко, встреча не может состояться до принятия Верховной Радой законопроекта "об углубленной децентрализации" вместо изменений в Конституцию. Он подчеркнул, что рассмотрение законопроекта возможно только после окончания рассмотрения парламентом около 3 тысяч правок по законопроекту "о земле", что отодвигает встречу "нормандского формата".

При этом в следующем месяце может состояться встреча министров иностранных дел четырех стран нормандского формата.

Как ранее сообщал Фокус:

9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца.

За это время должен состояться отвод войск еще на трех участках, произойти обмен пленными и продлен закон об особом статусе ОРДЛО.

Принятые договоренности записаны в итоговом коммюнике.

После саммита президент Зеленский назвал двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным "дипломатической ничьей".

Стороны на встрече обсудили и газовые вопросы. Так, история с долгом РФ по арбитражу "снята с обсуждения", заявил президент Украины.

Следующая встреча "Нормандской четверки" состоится через четыре месяца, ориентировочно в апреле.