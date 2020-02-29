"Усилить Кабмин". Арахамия рассказал, зачем Рада соберется на внеочередное заседание

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что на внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта будут приниматься важные законы, а также рассматриваться кадровые вопросы в правительстве.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По его словам, одной из причин созыва внеочередного заседания является необходимость принятия ряда важных на сегодня законов.

"Президент инициировал это внеочередное заседание парламента. Это связано с тремя причинами. Первая причина: вы знаете, что парламент не работает в штатном режиме больше трех недель "благодаря" тому, что ОПЗЖ заблокировала работу. Чтобы внести изменения в закон о государственных закупках, чтобы быстро закупать медицинское оборудование, для этого нужно изменить закон. А как мы изменим закон, если они заблокировали Верховную Раду? Это как пример. У нас есть несколько законов об обороне, и мы их не можем рассмотреть", – заявил Арахамия.

Второй причиной он назвал – кадровые перестановки в правительстве, чтобы "усилить Кабмин, сделать его более оперативным, более опытным".

"Действительно, в Кабмине сейчас такие требования, приближается экономический кризис якобы, имеются признаки. Есть возможность эпидемии коронавируса и надо Кабмин превратить фактически в штаб. Для того, чтобы он стал штабом, надо сделать несколько кадровых решений, в том числе. Мы хотим усилить Кабмин, сделать его более оперативным, более опытным и все такое ... Кого-то добавить и кого убрать, в том числе", – заявил глава "Слуги народа".

На уточняющий вопрос относительно возможного назначения Тигипко, Арахамия заявил: "Нет, этого не будет".

Арахамия отказался называть фамилии людей, которых могут назначить в новый состав Кабмина, но подтвердил, что он знает об изменениях.

"Когда вы объявите любую фамилию – на человека льется столько грязи, что я просто не хочу даже человека так подставлять под риски", – объяснил Арахамия.

Напомним, вечером, 28 февраля, пресс-служба Верховной Рады сообщила, что украинский парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта по требованию президента Зеленского. Причины созыва внеочередного заседания и вынесенные на рассмотрение вопросы в сообщении не указывались.

Ранее СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру экс-вице-премьера, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра. По другим данным, Тигипко могут назначить на должность вице-премьера по экономическим вопросам.

Позже, Зеленский подтвердил, что встречался с Сергеем Тигипко. Гончарук в свою очередь заявил, что "сколько здесь работаю, меня увольняют" и также подтвердил, что встречался с бизнесменом.

Сергей Тигипко дважды был вице-премьер (в правительстве Павла Лазаренко в 1997-1999 годах и в правительстве Николая Азарова в 2010-2012). Также он занимал должности министра экономики (1999-2000), министром социальной политики (2010-2012) и председателя Национального банка (2002-2004).

Во время Евромайдана был депутатом от Партии Регионов, замглавы политсилы. Исключен из партии в апреле 2014 года. Неудачно баллотировался в Верховную Раду на внеочередных парламентских выборах. После этого отошел от политики и вернулся в бизнес (группа "ТАС"). В рейтинге Фокуса "100 самых богатых украинцев" в 2019 году занимал 15 место с состоянием в 640 млн долларов.

Как ранее сообщал Фокус:

21 февраля премьер-министр Алексей Гончарук выступил в Верховной Раде с отчетом о проделанной работе.