Рябошапка не верит, что у Рады будут голоса для его отставки

Генпрокурор Руслан Рябошапка не верит в то, что Рада проголосует за его отставку.

Об этом он заявил в комментарии журналистам, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я уже к этому начинаю привыкать. Ничего нового, и ничего не состоится. Голосование может быть, но я не думаю, что оно будет успешным", – заявил он.

Ранее Рябошапка уже комментировал слухи о своей возможной отставке.

Тогда он назвал их "информационной провокацией" и "очередной атакой против реформы прокуратуры".

"Это свидетельство того, что мы неудобны. Я и мои заместители на месте, выполняем свои обязанности", – заявил Рябошапка.

Как ранее сообщал Фокус:

Во время одного из разговором Зеленского и Трампа, президент Украины пообещал, что Рябошапка займется расследованием дела Burisma. При этом, Зеленский назвал Рябошапку "100% его человеком, его кандидатом".