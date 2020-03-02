Рябошапка не верит, что у Рады будут голоса для его отставки
Генпрокурор Руслан Рябошапка не верит в то, что Рада проголосует за его отставку.
Об этом он заявил в комментарии журналистам, сообщает Интерфакс-Украина.
"Я уже к этому начинаю привыкать. Ничего нового, и ничего не состоится. Голосование может быть, но я не думаю, что оно будет успешным", – заявил он.
Ранее Рябошапка уже комментировал слухи о своей возможной отставке.
Тогда он назвал их "информационной провокацией" и "очередной атакой против реформы прокуратуры".
"Это свидетельство того, что мы неудобны. Я и мои заместители на месте, выполняем свои обязанности", – заявил Рябошапка.
Как ранее сообщал Фокус:
- Во время одного из разговором Зеленского и Трампа, президент Украины пообещал, что Рябошапка займется расследованием дела Burisma. При этом, Зеленский назвал Рябошапку "100% его человеком, его кандидатом".
- Позже, комментируя свои же слова, Зеленский отметил, что Рябошапка и правда, его товарищ. "Но они не моя собственность. Я им не приказываю, что делать", - добавил президент.
- Недавно замгенпрокурора Вктор Чумак рассказал, что если Зеленский и Звонит Рябошапке, то "это не страшно". "Он же не требует от него каких-то конкретных людей", – говорил Чумак.