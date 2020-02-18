Рябошапка отреагировал на информацию о своей возможной отставке
2020-02-18 16:57:24
"Это провокация, я на месте. Выполняю свои обязанности", – говорит глава Офиса генпрокурора
Генпрокурор Руслан Рябошапка опровергает информацию о своей скорой отставке.
Слова Рябошапки приводит пресс-служба Офиса генпрокурора.
Так, глава ОГПУ назвал слухи о его возможной отставке "информационной провокацией" и "очередной атакой против реформы прокуратуры".
"Это свидетельство того, что мы неудобны. Я и мои заместители на месте, выполняем свои обязанности", – говорит Рябошапка.
Ранее некоторые СМИ распространили информацию, будто после встречи на Банковой с президентом Владимиром Зеленским, Рябошапка сообщил своему окружению о том, что он и его замы вскоре уйдут в отставку.
Причина – якобы недовольство Зеленского работой Офиса генпрокурора.
Как ранее сообщал Фокус:
- Во время одного из разговором Зеленского и Трампа, президент Украины пообещал, что Рябошапка займется расследованием дела Burisma. При этом, Зеленский назвал Рябошапку "100% его человеком, его кандидатом".
- Позже, комментируя свои же слова, Зеленский отметил, что Рябошапка и правда, его товарищ. "Но они не моя собственность. Я им не приказываю, что делать", - добавил президент.
- Недавно замгенпрокурора Вктор Чумак рассказал, что если Зеленский и Звонит Рябошапке, то "это не страшно". "Он же не требует от него каких-то конкретных людей", – говорил Чумак.