Рябошапка отреагировал на информацию о своей возможной отставке

"Это провокация, я на месте. Выполняю свои обязанности", – говорит глава Офиса генпрокурора

Генпрокурор Руслан Рябошапка опровергает информацию о своей скорой отставке.

Слова Рябошапки приводит пресс-служба Офиса генпрокурора.

Так, глава ОГПУ назвал слухи о его возможной отставке "информационной провокацией" и "очередной атакой против реформы прокуратуры".

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"Это свидетельство того, что мы неудобны. Я и мои заместители на месте, выполняем свои обязанности", – говорит Рябошапка.

Ранее некоторые СМИ распространили информацию, будто после встречи на Банковой с президентом Владимиром Зеленским, Рябошапка сообщил своему окружению о том, что он и его замы вскоре уйдут в отставку.

Причина – якобы недовольство Зеленского работой Офиса генпрокурора.

Как ранее сообщал Фокус:

Во время одного из разговором Зеленского и Трампа, президент Украины пообещал, что Рябошапка займется расследованием дела Burisma. При этом, Зеленский назвал Рябошапку "100% его человеком, его кандидатом".